Stage de clarinettes et saxo, diato, flûte et guitare École de Musique du Pays du Roi Morvan , Le Faouët (56) Stage de clarinettes et saxo, diato, flûte et guitare École de Musique du Pays du Roi Morvan , Le Faouët (56), 10 février 2024, . Stage de clarinettes et saxo, diato, flûte et guitare Samedi 10 février 2024, 09h30 École de Musique du Pays du Roi Morvan , Le Faouët (56) École de Musique du Pays du Roi Morvan , Le Faouët (56) 1bis, Rue de Quimper

École de Musique du Pays du Roi Morvan , 56320 Le Faouët, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T09:30:00+01:00 – 2024-02-10T13:30:00+01:00

2024-02-10T09:30:00+01:00 – 2024-02-10T13:30:00+01:00 danse atelier Détails Autres Lieu École de Musique du Pays du Roi Morvan , Le Faouët (56) Adresse 1bis, Rue de Quimper École de Musique du Pays du Roi Morvan , 56320 Le Faouët, France Age max 110 Lieu Ville École de Musique du Pays du Roi Morvan , Le Faouët (56) latitude longitude 48.031736;-3.491091

École de Musique du Pays du Roi Morvan , Le Faouët (56) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//