FESTIVAL OZARTS – Atelier level-design Ecole de musique d’Orbec Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier FESTIVAL OZARTS – Atelier level-design Ecole de musique d’Orbec Montpellier, 2 novembre 2023, Montpellier. FESTIVAL OZARTS – Atelier level-design Jeudi 2 novembre, 14h00, 15h45 Ecole de musique d’Orbec Gratuit, sur réservation Play-Full est un collectif multijoueur qui conçoit et développe des machines à jouer inspirées de l’univers des jeux d’arcade. A travers ses différentes installations interactives, entre arts numériques, design et jeu vidéo, Play-Full développe ce que pourrait être une forme de jeu vidéo artistique. Ecole de musique d’Orbec 9 rue de Geôle 14290 ORBEC Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « microfolie@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610397649 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T15:30:00+01:00

2023-11-02T15:45:00+01:00 – 2023-11-02T17:15:00+01:00 atelier level-design Crédit – Gildas Paubert Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Ecole de musique d'Orbec Adresse 9 rue de Geôle 14290 ORBEC Ville Montpellier Departement Hérault Age min 8 Age max 18 Lieu Ville Ecole de musique d'Orbec Montpellier latitude longitude 43.620528;3.878553

Ecole de musique d'Orbec Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/