Stage Toutes à la fois / All at once découverte de répertoire XXe et XXIe pour voix de femmes Ecole de musique de Saint-Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T13:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Comme un programme de concert pour ensemble de voix de femmes, ce stage vous propose de traverser les sonorités de ces cinquante dernières années à travers les œuvres de sept compositrices et compositeurs des quatre coins du globe. Entre réalité du monde et visions oniriques offertes à la Terre et à la nature, fin programmée et éternité, lumière dans l’obscurité “Toutes à la fois / All at once” unit les opposés.

Le programme vous invitera à interpréter des traditionnels du monde, réarrangés pour une musique chorale d’aujourd’hui. Il vous proposera aussi d’explorer des langages inconnus ou inventés à la portée universelle, et de vous éveiller aux nouvelles formes d’écritures à travers des pièces aux partitions dessinées (partitions graphiques), propices à trouver, en chœur, les nouveaux repères pour faire émerger l’intuition musicale collective.

Inscription https://my.weezevent.com/24p02-stage-toutes-a-la-fois-all-at-once-voix-de-femmes-xxexxie

Intervenante Éléonore Le Lamer

Date Samedi 23 et dimanche 24 mars 2024

Lieu Maison de la Musique et de la Danse, Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

Horaires Samedi 14h00-18h00 / Dimanche 9h30-12h00 et 14h00-17h00

Tarif 110€

Tarif réduit (early bird) 85€ pour toute inscription avant le 25 février à minuit

Tarif étudiant et PCE 55€

Adhésion individuelle Cepravoi 2024 obligatoire

Plus d’informations et fiche pédagogique du stage https://www.cepravoi.fr/stages/toutes-a-la-fois-all-at-once/

