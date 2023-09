Visite de l’école de musique de Nuits Saint Georges Ecole de musique de Nuits Saint Georges Nuits-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Nuits-Saint-Georges Visite de l’école de musique de Nuits Saint Georges Ecole de musique de Nuits Saint Georges Nuits-Saint-Georges, 14 octobre 2023, Nuits-Saint-Georges. Visite de l’école de musique de Nuits Saint Georges Samedi 14 octobre, 10h00 Ecole de musique de Nuits Saint Georges sur inscription dans la limite des places disponibles A l’occasion des Journées Nationale de l’Architecte, l’atelier Hervé Regnault architecte fait visiter le bâtiment de l’Ecole de musique de Nuits-Saint-Georges, ouvert en 2022.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 14 octobre à 10h devant les portes de l’école. Ecole de musique de Nuits Saint Georges 21700 Nuits Saint Georges Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 85 48 13 59 https://www.regnault-architecte.com/culturel-et-sportif/MusiqueNuits.php [{« type »: « email », « value »: « contact@regnault-architecte.com »}] Ecole musique ouverte en 2022

La nouvelle école de musique de Nuits Saint Georges est organisée autour d’un cœur de vie, lieu de convivialité, d’échange et de rencontre. Hervé REGNAULT Architecte Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

