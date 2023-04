Conte musical Le Vilain Petit Canard ecole de musique de lille centre Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Conte musical Le Vilain Petit Canard ecole de musique de lille centre, 30 mai 2023, Lille. Conte musical Le Vilain Petit Canard Mardi 30 mai, 18h00 ecole de musique de lille centre Entrée gratuite sur réservation Conte musical : Le Vilain Petit Canard / musique de Francis COITEUX Première partie: élèves du cycle 1 François RIPOCHE, musique partout! Gilles MARTIN, En scène! et diverses autres pièces avec piano Seconde partie Le Vilain Petit Canard Conte musical pour ensemble de clarinettes par les élèves des classes CHAM, cycle 3 et cycle pécialisé et récitants. Texte: d’après une adaptation du conte de Hans Christian Andersen Musique: Francis COITEUX Récitants: Louh Hocq et Paul Stefanini, étudiants de la filière théâtre Final en Tutti: Peter Ilyich TCHAIKOVSKY, Petit Galop des enfants, arrangement Alexis CIESLA Sergei PROKOFIEV, Danse des chevaliers, ballet Roméo et Juliette, arrangement Alexis CIESLA ecole de musique de lille centre 1 rue georges lefebvre lille Lille 59000 Lille centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.38.77.59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

