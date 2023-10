Stage « Initiation aux pédales d’effets » École de musique de Langres Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Langres Stage « Initiation aux pédales d’effets » École de musique de Langres Langres, 14 octobre 2023, Langres. Stage « Initiation aux pédales d’effets » 14 et 15 octobre École de musique de Langres 20 € les deux jours Ce stage permettra aux musiciens de s’initier à l’utilisation de pédales d’effets dans leur pratique artistique régulière. Ils pourront ainsi mieux appréhender l’utilisation de leur propre matériel afin d’avoir un réglage sonore beaucoup plus fin et développer ainsi une identité sonore personnelle. Intervenant : Hugo Joly est professeur de musiques actuelles au conservatoire de Chaumont. Il enseigne la guitare électrique, la pratique collective et accompagne des groupes dans le développement de leur projet artistique. Public : musiciens et musiciennes amateurs utilisant (ou souhaitant utiliser) des pédales d’effets En partenariat avec la Ville de Langres École de musique de Langres Rue Jean-Tabourot, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « guillaume.deveney@artsvivants52.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

