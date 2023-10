« Journée rencontre et chant avec Cassandre » Ecole de Musique de Guise GUISE Catégorie d’Évènement: Guise « Journée rencontre et chant avec Cassandre » Ecole de Musique de Guise GUISE, 31 octobre 2023, GUISE. « Journée rencontre et chant avec Cassandre » Mardi 31 octobre, 10h00 Ecole de Musique de Guise Nous débuterions la journée à 10h, à l’école de musique.

Pendant une petite heure, Cassandre échangera avec les enfants sur son métier et sa pratique de chanteuse et auteure-compositrice.

Ensuite, elle les fera répéter pour qu’ils puissent chanter avec elle la chanson. Vers 15h30, nous partirions tous ensemble de l’école de musique pour nous rendre au théâtre. Cela permettra aux enfants d’appréhender l’espace et de s’habituer à la scène afin d’être plus à l’aise le jour de la représentation. Le concert aura lieu le 3 novembre et débutera à 20h. Nous prévoirons sûrement une petite répétition en amont. Voici le lien de l’événement : https://www.familistere.com/fr/actualites/agenda-culturel/concert-de-florent-marchet-festival-haute-frequence Ecole de Musique de Guise 22, rue Gaston Godon , 02120 GUISE GUISE [{« link »: « https://www.familistere.com/fr/actualites/agenda-culturel/concert-de-florent-marchet-festival-haute-frequence »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

