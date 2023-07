Concert In’time Ecole de Musique de Eu Eu Catégorie d’Évènement: EU Concert In’time Ecole de Musique de Eu Eu, 17 février 2024, Eu. Concert In’time 17 et 18 février 2024 Ecole de Musique de Eu Concert In’time Ecole de Musique de Eu 58 RUE JEANNE D’ARC , 76260 Eu Eu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T00:59:59+01:00

2024-02-18T01:00:01+01:00 – 2024-02-18T09:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: EU Autres Lieu Ecole de Musique de Eu Adresse 58 RUE JEANNE D'ARC , 76260 Eu Ville Eu Lieu Ville Ecole de Musique de Eu Eu

Ecole de Musique de Eu Eu https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/