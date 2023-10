Ces filles-là Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 12 avril 2024, Carquefou.

Ces filles-là Vendredi 12 avril 2024, 20h45 Ecole de Musique de Carquefou De 14 à 24€

Théâtre à partir de 13 ans.

Lorsqu’une photo volée circule sur les réseaux sociaux, l’amitié d’un groupe de lycéennes s’effrite, la solidarité cesse, le groupe devient bourreau. Porté par 6 comédiennes, ce spectacle est fort et nécessaire pour mieux comprendre et combattre le harcèlement scolaire et le phénomène de groupe.

D’après Evan Placey. Par la collective Ces filles-là

Représentation Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

2024-04-12T20:45:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Victor Guillemot