Oublie-moi Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 6 avril 2024, Carquefou.

Oublie-moi 6 et 7 avril 2024 Ecole de Musique de Carquefou De 26 à 31€

Théâtre à partir de 13 ans.

Une histoire d’amour a priori idéale… Parfaite jusqu’à que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir… Dans une scénographie pop et moderne, cette pièce drôle et tragique parle d’amour inconditionnel, de maladie et du combat pour y faire face. Récompensé par 4 Molières en 2023.

De Marie Julie Baup et Thierry Lopez. D’après Matthew Seager

Représentations Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:45:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

2024-04-07T18:30:00+02:00 – 2024-04-07T19:45:00+02:00

Frédérique Toulet