Roukiata Ouedraogo 16 et 17 mars 2024 Ecole de Musique de Carquefou Carquefou De 19 à 24€ Humour à partir de 12 ans.

Roukiata partage avec autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire au Burkina Faso jusqu’aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.

Dans le cadre des Heures Heureuses du Théâtre de La Fleuriaye

2024-03-16T20:45:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

