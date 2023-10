A la ligne Ecole de Musique de Carquefou Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

A la ligne 11 et 12 mars 2024 Ecole de Musique de Carquefou Carquefou De 14 à 24€ Théâtre à partir de 13 ans

Fidèlement adapté du récit autobiographique de Joseph Ponthus, À la ligne évoque le quotidien de cet éducateur devenu ouvrier intérimaire dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. La répétition des gestes, la douleur physique, la camaraderie, la précarité…. Et puis, son amour de la littérature qui lui donne la force de tenir….

De Mathieu Letuvé – D’après Joseph Ponthus

2024-03-11T20:45:00+01:00 – 2024-03-11T22:00:00+01:00

