Marcia Higelin Ecole de Musique de Carquefou Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique Marcia Higelin Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 17 février 2024, Carquefou. Marcia Higelin Samedi 17 février 2024, 20h45 Ecole de Musique de Carquefou De 19 à 24€ Musique

Au piano-voix, Marcia Higelin chante sa singularité, son audace, sa liberté. Se rendre digne de son nom sans rien concéder de sa vérité propre. Tel est l’enjeu secret de Marcia Higelin qui chante à cœur ouvert, avec dans la voix des nuances qui émeuvent, envoûtent.

Représentation Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T20:45:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

2024-02-17T20:45:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00 Bilal Moussa Détails Catégories d’Évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu Ecole de Musique de Carquefou Adresse 9 allée aimée Antoinette Camus Ville Carquefou Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ecole de Musique de Carquefou Carquefou latitude longitude 47.301285;-1.512352

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/