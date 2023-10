Courgette Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 1 février 2024, Carquefou.

Théâtre à partir de 9 ans.

Adapté dans une version pop-comédie musicale, le succès de librairie et de cinéma Ma Vie de Courgette évoque le parcours écorché d’un petit garçon, Icare, alias Courgette et l’espoir d’un avenir meilleur. Un spectacle drôle et touchant, à voir en famille, dès 9 ans.

De Pamela Ravassard

Représentations Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2024-02-01T20:45:00+01:00 – 2024-02-01T22:00:00+01:00

2024-02-02T20:45:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Léa Comelli