La galette des reines 20 – 22 janvier 2024 Ecole de Musique de Carquefou De 17 à 22€

Théâtre à partir de 15 ans.

Cinq témoignages radiophoniques de femmes dont la vie est « à la marge » sont ici portés par un duo de comédiennes alternant les rôles de journaliste et interviewée. Rigoureusement fidèles à la langue de chacune des protagonistes, elles révèlent par leur interprétation la musicalité et la poésie du langage parlé. Savoureux.

De Camille Kerdellant et Rozenn Fournier

Représentations Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2024-01-20T20:45:00+01:00 – 2024-01-20T21:45:00+01:00

2024-01-22T20:45:00+01:00 – 2024-01-22T21:45:00+01:00

Jeanne Paturel