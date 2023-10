Coupures Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 13 janvier 2024, Carquefou.

Coupures 13 – 15 janvier 2024 Ecole de Musique de Carquefou De 26 à 31€

Comment Frédéric, maire écologiste d’un petit village rural, a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais dans sa commune ? Au plateau, cinq comédiens incarnent avec vitalité et justesse la vingtaine de personnages au cœur du conflit. Une satire puissance.

De Paul Eloi Forget et Samuel Valensi

Représentations Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2024-01-13T20:45:00+01:00 – 2024-01-13T22:15:00+01:00

2024-01-15T20:45:00+01:00 – 2024-01-15T22:15:00+01:00

