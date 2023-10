Cendrillon Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 7 janvier 2024, Carquefou.

Cendrillon Dimanche 7 janvier 2024, 16h30 Ecole de Musique de Carquefou De 8 à 10€

Théâtre et musique à partir de 9 ans.

De ce conte populaire qui a traversé les siècles, les frontières et les cultures, c’est la version des frères Grimm – plus noire et cruelle – qui est ici revisitée, associée à la musique du ballet de Prokofiev. Une invitation au pays magique et fantastique du conte.

D’Olivia Dalric et Célia Oneto Bensaid / D’après les frères Grimm

Représentation Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T16:30:00+01:00 – 2024-01-07T17:30:00+01:00

