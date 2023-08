Olivier Masson doit-il mourir? Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 28 novembre 2023, Carquefou.

Olivier Masson doit-il mourir? Mardi 28 novembre, 20h45 Ecole de Musique de Carquefou De 26 à 31€

Théâtre

Librement inspiré de l’affaire Vincent Lambert, la pièce suit le déroulement du procès d’un aide-soignant qui a mis fin aux jours d’un patient en état végétatif depuis six ans. Soignants, avocats et proches du défunt cherche à établir la vérité sur l’état d’Olivier Masson sur fond de flash-backs de situations passées… Fort et intense.

De François Hien

Représentation Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:45:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00

Simon Gosselin