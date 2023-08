L’effort d’être spectateur Ecole de Musique de Carquefou Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique L’effort d’être spectateur Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 16 novembre 2023, Carquefou. L’effort d’être spectateur Jeudi 16 novembre, 20h45 Ecole de Musique de Carquefou De 12 à 22€ Théâtre

Pierre Notte, grande figure du théâtre en France, livre une malicieuse conférence-spectacle sur son expérience, ses ratages, ses aspirations, ses considérations autour des conventions du théâtre et de la condition de spectateur. Une véritable déclaration d’amour à la scène.

De Pierre Notte

Représentation Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:45:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-16T20:45:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00 giovanni cittadini cesi Détails Catégories d’Évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu Ecole de Musique de Carquefou Adresse 9 allée aimée Antoinette Camus Ville Carquefou Departement Loire-Atlantique Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Ecole de Musique de Carquefou Carquefou latitude longitude 47.301285;-1.512352

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/