La délicatesse

11 – 13 novembre Théâtre

Au départ… C’est une histoire d’amour « évidente » : Nathalie et François sont heureux, ils s’aiment. Ils ont la vie devant eux, jusqu’au jour où lui décède brutalement dans un accident. Cette adaptation du roman de David Foenkinos retrace le cheminement d’une femme dans l’amour, le deuil et la renaissance. Une véritable ode à l’amour.

De Thierry Surace d’après David Foenkinos

