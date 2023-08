Jeu Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 5 novembre 2023, Carquefou.

Jeu Dimanche 5 novembre, 16h30 Ecole de Musique de Carquefou De 8 à 10€

Marionnettes à partir de 3 ans

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante et parfois encombrante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Un spectacle tendre et poétique pour aborder les troubles dys et mettre en lumière la richesse qui peut se révéler dans la différence.

D’Anthony Diaz

Représentations Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-05T16:30:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

