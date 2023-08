Blønd and blönd and blónd Ecole de Musique de Carquefou Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique Blønd and blönd and blónd Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 30 septembre 2023, Carquefou. Blønd and blönd and blónd 30 septembre et 1 octobre Ecole de Musique de Carquefou De 22 à 29€ Humour musical à partir de 8 ans

Chargé d’animer le mariage de leur ami, un trio de chanteur suédois revisite le répertoire musical français avec humour et espièglerie. Les traductions approximatives et les sonorités nordiques créent de savoureux quiproquos le tout couplé à une vraie qualité d’interprétation.

Dans le cadre des Heures Heureuses du Théâtre de La Fleuriaye

Représentations Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:45:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

2023-10-01T18:30:00+02:00 – 2023-10-01T20:00:00+02:00 Philippe Escalier Détails Catégories d’Évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu Ecole de Musique de Carquefou Adresse 9 allée aimée Antoinette Camus Ville Carquefou Departement Loire-Atlantique Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Ecole de Musique de Carquefou Carquefou latitude longitude 47.301285;-1.512352

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/