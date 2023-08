Guten Tag, Madame Merkel Ecole de Musique de Carquefou Carquefou, 21 août 2023, Carquefou.

Madame Merkel 21 août – 15 octobre Ecole de Musique de Carquefou De 19 à 24 €

Théâtre/humour

Un seul en scène épique et satirique sur la vie d’Angela Merkel, politicienne sans charisme – comme elle aime à se définir elle-même – devenue la femme la plus puissante du monde. Incarnant une dizaine de personnages publics et intimes, la comédienne raconte la vie de l’ex-chancelière de la chute du mur du Berlin jusqu’à la fin de son mandat.

De et Avec Anna Fournier

Représentations Hors les murs – Les Renaudières/Auditorium de l’Ecole de Musique de Carquefou

Ecole de Musique de Carquefou 9 allée aimée Antoinette Camus Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228 22 24 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T20:30:00+02:00 – 2023-08-21T21:00:00+02:00

2023-10-15T18:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:15:00+02:00

Marie Charbonnier