Formation « Développer sa méthode d’orchestration » École de musique de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Catégories d’Évènement: Bourbonne-les-Bains

Haute-Marne Formation « Développer sa méthode d’orchestration » École de musique de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains, 12 octobre 2023, Bourbonne-les-Bains. Formation « Développer sa méthode d’orchestration » 12 et 13 octobre École de musique de Bourbonne-les-Bains 40 € les deux jours Cette formation a pour but de donner des outils aux enseignants de musique sur la façon d’orchestrer ou de réorchestrer une œuvre pour sa classe ou un ensemble instrumental. Les participants découvriront pendant ces deux journées un ensemble d’astuces leur permettant d’être efficaces dans ces situations de réécriture d’œuvre musicale. Intervenant : William Grosjean est compositeur, professeur de formation musicale et de musique de chambre à l’école de musique du Pays d’Héricourt. Public : enseignants et enseignantes d’écoles de musique En partenariat avec l’école municipale de musique de Bourbonne-les-Bains École de musique de Bourbonne-les-Bains Impasse du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « guillaume.deveney@artsvivants52.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00

2023-10-13T13:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00 Arts Vivants 52 Haute-Marne © Adobe Stock Détails Catégories d’Évènement: Bourbonne-les-Bains, Haute-Marne Autres Lieu École de musique de Bourbonne-les-Bains Adresse Impasse du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains Ville Bourbonne-les-Bains Departement Haute-Marne Lieu Ville École de musique de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains latitude longitude 47.954001;5.749355

École de musique de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourbonne-les-bains/