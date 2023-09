Atelier « orchestre de guitares » école de musique Arès, 18 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

L’école de musique d’Arès organise un atelier orchestre ouvert à tous les guitaristes pour se rencontrer, échanger et jouer ensemble.

Tout public – Payant.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

école de musique

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Arès music school is organizing an orchestral workshop open to all guitarists to meet, exchange ideas and play together.

Open to all – Charge

La escuela de música de Arès organiza un taller orquestal abierto a todos los guitarristas para conocerse, hablar y tocar juntos.

Abierto a todos – Cargo

Die Musikschule von Arès organisiert einen Orchester-Workshop, der allen Gitarristen offen steht, um sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam zu spielen.

Für alle Altersgruppen – kostenpflichtig

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Arès