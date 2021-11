Toulouse Salle St Michel Toulouse Ecole de musique Ali Alaoui : concert d’inauguration Salle St Michel Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Salle St Michel , le samedi 4 décembre à 20:00

### Orchestre et Chorale “AFaq” / Percussions / Chant gospel Venez découvrir la nouvelle **École de musique Ali Alaoui** à l’occasion du **Concert d’inauguration le samedi 4 décembre 2021 à partir de 20h**. Un voyage sur les flots de la musique arabe : du chant classique oriental aux musiques traditionnelles du Maroc en passant par les musiques arabo andalouses de Tunisie, d’Algérie et du Maroc, teintées de flamenco. Les racines africaines du Gospel seront aussi au rendez-vous. Retrouvez aussi les danseuses de Caroline Achouri et la Compagnie Al-Raqs. Vous pourrez déguster des spécialités orientales à l’entracte. ### Plus d’infos [Site de l’association Ali Alaoui](https://alialaoui.com) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 4 décembre à 20h * Réservations : merci d’envoyer un message avec votre nom et le nombre de réservations à [contact@alialaoui.com](mailto:contact%40alialaoui.com) ou par SMS au 06 35 15 09 45 * [Pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) obligatoire

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents) / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

