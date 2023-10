Master Class d’initiation à la direction musicale, destinée aux jeunes musiciens (9 à 14 ans) Ecole de Musique Achicourt ACHICOURT, 9 décembre 2023, ACHICOURT.

Notre fédération CMF Hauts-de-France organise le samedi 9 décembre prochain une master-class d’initiation à la direction musicale destinée aux jeunes musiciens de 9 à 14 ans.

C’est probablement une première dans la région et je n’ai pas connaissance d’événements semblables en France.

L’idée est venue de la demande d’un parent membre d’une société affiliée, et elle renvoie directement au chapitre consacré à la formation à la direction d’ensemble de notre ancien mais aussi de notre tout nouveau Schéma National d’Orientation Pédagogique :

« L’initiation à la direction d’ensembles contribue à la formation de l’oreille, permet d’enrichir la perception globale de la partition, de compléter le travail corporel et d’améliorer la relation de l’instrumentiste ou du chanteur au chef comme à ses partenaires […] »

Concrètement, cette journée se passera à l’Espace François Mitterrand d’Achicourt et les stagiaires (qui formeront aussi l’orchestre éphémère) seront pris en charge dans 3 groupes qui tourneront dans la journée :

un atelier de Soundpainting (peinture sonore) pour aborder les notions d’improvisation musicale collective, de paramètres, de regards, de jeux ensembles, de mémorisation des gestes

un atelier de direction musicale pure (des partitions très simples seront envoyées au terme de la période d’inscription)

un atelier de direction de chœur pour insister sur la différence en termes de gestique et d’objectifs sur ce domaine, et pour développer l’écoute collective.

En termes horaires, la journée s’organisera de la manière suivante :

9h15 : accueil des participants

10h – 11h45 : 1er tour d’ateliers (3 groupes)

11h45-13h : pique-nique à amener par les enfants

13h-14h30 : 2e tour d’ateliers (3 groupes)

14h30-16h : 3e tour d’ateliers (3 groupes)

16h : pause goûter offert par la Mairie d’Achicourt et CMF Hauts-de-France

16h45 : répétition pour la restitution avec la fusion des différents groupes.

18h : restitution

Nous ne pourrons prendre que 5 stagiaires à la direction par atelier. Ce qui fait 45 stagiaires au total (5×3 ateliers x 3 fois dans la journée). Il est évident que les 45 ne pourront pas tous diriger lors de la restitution. Nous nous organiserons le jour J pour faire diriger le soir une partie des stagiaires, mais il est important de les prévenir (et aussi les parents) qu’ils ne participeront pas obligatoirement à la formation le soir. Les musiciens (parents ou autres) qui souhaitent participer en tant que simple musicien sont les bienvenus. Nous limiterons simplement, dans un souci de logistique, le nombre total de participants.

Pour s’inscrire, rien de plus simple : scanner le QR code sur l’affiche en PJ (que nous vous inviter à diffuser largement) ou se rendre directement sur la page du formulaire :

La question 7. du formulaire (« s’il n’y a plus de place pour la direction, est-ce que vous souhaitez maintenir l’inscription en tant que musicien uniquement ») est également importante, car nous définirons les stagiaires sélectionnés pour diriger en fonction de leur répartition géographique, de leur date d’inscription et de leur âge.

A l’issue des inscriptions, nous enverrons l’ensemble des informations liées à l’organisation (adresse, matériel à prendre, tenues, horaires, partitions, etc…).

Ecole de Musique Achicourt Rue du 19 Mars 1962 , 62217 ACHICOURT ACHICOURT [{« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NALDuyx0cE2uzRM1M84S8HcIhgqpWPxPlo-fsftOD6ZUMEpMNzRYOUQ3TFNOM0YzRUVTV0dYWTg1Qi4u »}]

