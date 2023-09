Visite de trois écoles de la Reconstruction école de Merville Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

« Les écoles de Merville et Bisson, le lycée Dupuy-de-Lôme sont édifiés dès les premières années de la Reconstruction. Elles adoptent pourtant des languages architecturaux différents. En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir leur architecture depuis leurs cours de récréation. »

Samedi 14/10 à 15 heures, rdv de l’école de Merville, 1 avenue de la Marne à Lorient école de Merville 1 avenue de la Marne, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

