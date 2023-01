A vos jetons au loto de l’école de Mazicou ! Ecole de Mazicou Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

A vos jetons au loto de l’école de Mazicou ! Ecole de Mazicou, 12 février 2023, Albi. A vos jetons au loto de l’école de Mazicou ! Dimanche 12 février, 13h00 Ecole de Mazicou

3€ le carton, 8€ les 3, 15€ les 6, et 20€ (8+1 offert)

Toute l’équipe de l’association APE Mazicou attends le public pour son premier loto Ecole de Mazicou 32 Rue de l’Escapadou Albi 81000 Tarn Occitanie Venez partager un moment convivial et tenter votre chance pour remporter de nombreux lots (Pass pour le festival Pause Guitare, week-end en famille, console de jeux, petits électromenagers,….) Restauration et buvette sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T13:00:00+01:00

2023-02-12T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Ecole de Mazicou Adresse 32 Rue de l'Escapadou Ville Albi lieuville Ecole de Mazicou Albi Departement Tarn

Ecole de Mazicou Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

A vos jetons au loto de l’école de Mazicou ! Ecole de Mazicou 2023-02-12 was last modified: by A vos jetons au loto de l’école de Mazicou ! Ecole de Mazicou Ecole de Mazicou 12 février 2023 Albi Ecole de Mazicou Albi

Albi Tarn