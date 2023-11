Bourse aux jouets École de l’Épinette Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Bourse aux jouets École de l’Épinette Libourne, 11 novembre 2023, Libourne. Bourse aux jouets Samedi 11 novembre, 09h00 École de l’Épinette La bourse aux jouets aura lieu le 11 novembre de 9h à 17h dans l’enceinte de l’école de l’Epinette.

Dépot des listes le vendredi 10 novembre de 17h à 19h.

Renseignements et envoi des listes en amont au 06 61 37 24 05 ou à julie.chouard@sfr.fr

1 euro la liste de 26 lignes et 20% du montant de la vente sera reversée à l’amicale. École de l’Épinette 4 rue du Colonel Picot – 33500 LIBOURNE Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:julie.chouard@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu École de l'Épinette Adresse 4 rue du Colonel Picot - 33500 LIBOURNE Ville Libourne Departement Gironde Lieu Ville École de l'Épinette Libourne latitude longitude 44.914422;-0.23309

École de l'Épinette Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/