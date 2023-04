Veillée lecture du joli mois de l’Europe 2023 école de l’Epinette Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Veillée lecture du joli mois de l’Europe 2023 école de l’Epinette, 30 mai 2023, Libourne. Veillée lecture du joli mois de l’Europe 2023 Mardi 30 mai, 08h30, 18h30 école de l’Epinette entrée gratuite, inscription auprès de l’enseignante Les élèves de CM2 invitent leurs parents et fratrie à venir écouter des chants espagnols et allemands, ainsi que la lecture à voix haute de contes d’Europe. Lors de cette soirée, seront également présentés sous forme d’exposition le travail mené sur la plateforme E-twinning avec les partenaires Slovaques et Espagnols ainsi que la rencontre et les échanges entre les deux classes lors de l’échange Erasmus du mois d’avril (mobilité adultes) école de l’Epinette 4 rue du colonel Picot, 33500 Libourne Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T08:30:00+02:00 – 2023-05-30T09:00:00+02:00

2023-05-30T18:30:00+02:00 – 2023-05-30T19:30:00+02:00 veillée lecture Europe Pascale Ferreira

