Atelier radio : Les reporters du Petit écho de Dehors ! 23 et 24 août École de l’Armailler

En partenariat avec Radio BLV 93.6

Organisé par les Vertébrées et le festival Dehors !

Pour les ados dès 10 ans

Initiation à la démarche journalistique et à l’interview. Production du petit écho de Dehors !

Aller voir des spectacles, interviewer un artiste, donner son point de vue, parler au micro, … Pour découvrir le festival avec un regard différent !

École de l'Armailler route de chateauneuf, 26500 Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Bus : Citéa ligne 20 – arrêt Bourg École

© Les Vertébrées