colo biodiversité école de la nature de Nicolas Hulot, 24 octobre 2022, Le Guerno.

colo biodiversité 24 – 28 octobre école de la nature de Nicolas Hulot

gratuit

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

école de la nature de Nicolas Hulot le guerno 56190 parc animalier Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne

Séjour à l’école de la nature de Branféré (hébergement en dur)

Thème du séjour : éducation à la condition terrestre (la transition écologique et l’acquisition de compétences civiques et citoyennes), qui est un des axes du projet éducatif.

Nos intention éducatives :

• Valoriser le vivre ensemble dans des actions de vie quotidienne

• Prendre en compte la parole des jeunes et favoriser les prises de décisions participatives et collectives

• Valoriser le collectif plutôt que l’individuel

• Renforcer les apprentissages en suscitant l’envie d’apprendre, la curiosité, l’imagination et l’écoute.

Activités diverses et variées :

autour du monde animal (viste du parc de branféré, soins,…)

d’expression (débats, jeux de rôle…)

sportives

jeux collectifs

Les enfants auront plusieurs temps libres dans la journée pendant lesquels ils devront également assurer les taches quotidiennes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:30:00+02:00

2022-10-28T18:30:00+02:00