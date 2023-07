Résidence Guinguette Chic, recherche, création, ateliers et répétitions école de la mantega nice Nice, 3 juillet 2023, Nice.

Résidence Guinguette Chic, recherche, création, ateliers et répétitions 3 – 13 juillet école de la mantega nice

La crèche de la Mantega accueille du 3 au 13 juillet les artistes de Guinguette Chic. (https://artvivace.wixsite.com/spectacles). Ils vont travailler en résidence parmi les petits enfants, les familles et des résidents d’EHPAD invités, à créer des situation de bal, des danses, des chants et des musiques. Ils développerons aussi les ateliers « danse avec bébé » et « au bal en famille », des ateliers pour l’éveil artistique et cultuirel du petit enfant dans le lien Enfant-Parent (rapport Marinopoulos), ils vont aussi créer les mises en scène pour les spectacles du 8/07 à Monaco (F(ê)aites de la danse) et 14 juillet à Cannes.

école de la mantega nice 60 avenue de Pessicart 06100 Nice Nice 06100 Mantega Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://artvivace.wixsite.com/spectacles »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:30:00+02:00 – 2023-07-03T11:00:00+02:00

2023-07-13T09:30:00+02:00 – 2023-07-13T11:00:00+02:00

©artvivace