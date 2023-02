Les Rencontres Fibresques #4 École de la Laine Vasles Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Vasles

Les Rencontres Fibresques #4 École de la Laine, 1 avril 2023, Vasles. Les Rencontres Fibresques #4 Samedi 1 avril, 10h00 École de la Laine Les rencontres fibresques sont l’occasion pour les tricoteuses, crocheteuses, fileuses, brodeuses, dentellières et autres amoureuses du fil et de la fibre de se retrouver autour d’un thé-fibres géant. handicap moteur mi École de la Laine 7, rue de la Butée 79340 Vasles Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “mailto:ecoledelalaine@gmail.com”}, {“link”: “https://openagenda.com/agendas/84530996/events/77078188”}] Samedi 1 avril, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, aura lieu la 4ème édition des Rencontres Fibresques ! Pour cette nouvelle édition, la recette est la même : convivialité, partage et fibres textiles.

Comme à chaque édition vous retrouverez sur place un mini marché de professionnels métiers d’art textiles et la buvette en libre-service avec ses boissons chaudes et ses délicieux gâteaux. Cette année, la nouveauté c’est le vide atelier ! Vous y trouverez du matériel et des matières de toutes sortes pour vos futurs projets créatifs. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux avec vos ouvrages en cours pour échanger ensemble autour d’un thé bien chaud ! ☕ Entrée libre sur réservation (places limitées) – inscription par mail : ecoledelalaine@gmail.com Événement en partenariat avec la journée Metis’art, organisée le 2 avril 2023 à la Cité des tanneurs de Lavausseau – Boivre-la-vallée.

https://openagenda.com/agendas/84530996/events/77078188

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-01T19:00:00+02:00 @École de la Laine

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Vasles Autres Lieu École de la Laine Adresse 7, rue de la Butée 79340 Vasles Ville Vasles lieuville École de la Laine Vasles Departement Deux-Sèvres

École de la Laine Vasles Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vasles/

Les Rencontres Fibresques #4 École de la Laine 2023-04-01 was last modified: by Les Rencontres Fibresques #4 École de la Laine École de la Laine 1 avril 2023 École de la Laine Vasles Vasles

Vasles Deux-Sèvres