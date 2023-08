PROLOGUE DU CHAINON : ACCROCHE-TOI SI TU PEUX – CIE LES INVENDUS École de La Fontaine Cosmes, 8 septembre 2023, Cosmes.

Cosmes,Mayenne

Pour la 32ème édition du Chainon Manquant, retrouvez la compagnie les Invendus pour le spectacle « Accroche-toi si tu peux ».

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

École de La Fontaine

Cosmes 53230 Mayenne Pays de la Loire



For the 32nd edition of the Chainon Manquant, join the company les Invendus for the show « Accroche-toi si tu peux »

Para la 32ª edición del Chainon Manquant, únase a la compañía les Invendus en el espectáculo « Accroche-toi si tu peux »

Für die 32. Ausgabe des Chainon Manquant, finden Sie die Kompanie les Invendus für die Aufführung « Accroche-toi si tu peux »

