L’École de la Foi s’adresse aux chrétiens adultes désireux d’approfondir leur foi et de confronter leur vie chrétienne aux questions de notre temps. Elle sera de grande utilité pour tous ceux qui s’occupent à la paroisse de formation et qui collaborent à la préparation aux sacrements (éveil à la foi, catéchisme, catéchuménat, préparation au baptême, au mariage …) L’École de la foi comprend deux années de formation. Les séances auront lieu un mardi tous les quinze jours, hors vacances scolaires, et se dérouleront en soirée, de 20h30 à 22h. La formation sera assurée par le Père Vincent Guibert et par le Père Francisco Dolz. Première séance le mardi 18 septembre. Des tracts avec programme et bulletin d’inscription sont à votre disposition sur les tables au fond de l’église. École de la Foi Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 81 rue d’Alleray, 75015 Paris Paris Paris

