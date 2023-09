Visite d’un bâtiment public réhabilité : extension et rénovation énergétique de l’école de La Chenalotte Ecole de La Chenalotte La Chenalotte Catégories d’Évènement: Doubs

La Chenalotte Visite d’un bâtiment public réhabilité : extension et rénovation énergétique de l’école de La Chenalotte Ecole de La Chenalotte La Chenalotte, 14 octobre 2023, La Chenalotte. Visite d’un bâtiment public réhabilité : extension et rénovation énergétique de l’école de La Chenalotte Samedi 14 octobre, 10h30 Ecole de La Chenalotte Evénement limité à 30 personnes. Inscriptions auprès de la chargée de mission Architecture et paysage du Parc naturel régional du Doubs Horloger Comment réhabiliter énergétiquement un bâtiment datant de la fin du 19ème siècle ? Quelles sont les problématiques rencontrées et quelles solutions peuvent être apportées ? Pour les journées nationales de l’architecture 2023, une visite de l’école du village de La Chenalotte est proposée par la commune, accompagnée de la chargée de mission architecture et paysage du PNR du Doubs Horloger. Le projet réalisé s’inscrit dans la transition écologique en utilisant le bâti existant ainsi que du bois pour son extension, et également en installant une chaufferie bois à plaquettes avec réseau de chaleur, pour un lieu scolaire ambitieux et agréable à vivre. Ecole de La Chenalotte 3 rue des écoles 25500 LA CHENALOTTE La Chenalotte 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « chloe.personeni@parcdoubshorloger.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 39 64 02 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

