Visite de l’école de Gendarmerie Dimanche 17 septembre, 09h30 École de gendarmerie Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.

Venez découvrir les bâtiments de la caserne Richemont qui loge aujourd’hui 11 compagnies d’instruction.

École de gendarmerie 95, avenue Jules Guesde, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 08 50 03 Visite de la plus grande école de formation initiale de sous-officiers de gendarmerie en terme d’infrastructures et d’effectifs. Visites : bâtiment d’hébergement des élèves-gendarmes et salle de tradition de l’école (nombreux documents historiques depuis 1910). accès piétons. Accès personnes à mobilité réduite : se renseigner au portail principal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

École de Gendarmerie