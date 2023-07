« La balade du Moine » : découvrez l’histoire d’une abbaye nichée au cœur de la Petite Camargue École de Franquevaux Beauvoisin, 17 septembre 2023, Beauvoisin.

« La balade du Moine » : découvrez l’histoire d’une abbaye nichée au cœur de la Petite Camargue Dimanche 17 septembre, 10h00, 16h00 École de Franquevaux Gratuit. Sur inscription.

Cette balade en boucle a été imaginée par quelques passionnés. Elle permet de remonter l’histoire de l’abbaye de Franquevaux et du hameau en déambulant dans les rues d’aujourd’hui.

Cette marche facile de 2 heures environ vous conduira de l’école vers la chapelle actuelle. Le départ se fait aux arènes où vous pourrez facilement garer votre véhicule.

« La balade du Moine» se fera en compagnie de guides.

Il y aura 2 départs de visite guidée ce jour-là, accessibles sur réservation.

École de Franquevaux Avenue de la Félicité, 30640 Franquevaux Beauvoisin 30640 Gard Occitanie 04 66 01 79 76 http://www.beauvoisin.fr/ https://www.facebook.com/VilleBeauvoisinFranquevaux/?locale=fr_FR Franquevaux se trouve sur le territoire de la commune de Beauvoisin, au cœur de la Petite Camargue, à mi-chemin entre les villes de Saint-Gilles et de Vauvert.

Situé près du canal du Rhône à Sète et en bordure de l’étang du Scamandre, face aux paysages sauvages qui s’étalent à l’infini, ce hameau de Franquevaux a été construit sur les ruines d’une ancienne abbaye cistercienne, dont quelques vestiges restent encore bien visibles. Possibilité de parking aux arènes

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Médiathèque de Beauvoisin