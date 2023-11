MARCHÉ ET DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS Ecole de Ferdrupt Ferdrupt, 9 décembre 2023, Ferdrupt.

Ferdrupt,Vosges

L’Amicale des Ecoles de Saulx-Ferdrupt et le Comité des Fêtes organisent un marché de Saint-Nicolas à partir de 14h dans la cour de l’école primaire. Plus d’une dizaine d’artisans et de créateurs présents, buvette et petite restauration. Défilé de Saint-Nicolas à 16h30.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Ecole de Ferdrupt rue d’Alsace

Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est



The Amicale des Ecoles de Saulx-Ferdrupt and the Comité des Fêtes organize a Saint-Nicolas market from 2pm in the courtyard of the elementary school. More than a dozen craftsmen and designers will be on hand, with refreshments and snacks. Saint-Nicolas parade at 4:30pm.

La Amicale des Ecoles de Saulx-Ferdrupt y el Comité des Fêtes organizan un mercado de Saint-Nicolas a partir de las 14h en el patio de la escuela primaria. Más de una decena de artesanos y diseñadores estarán presentes, con refrescos y tentempiés. Desfile de San Nicolás a las 16h30.

Die Amicale des Ecoles de Saulx-Ferdrupt und das Comité des Fêtes organisieren ab 14 Uhr im Hof der Grundschule einen Nikolausmarkt. Mehr als ein Dutzend Kunsthandwerker und Kreative sind anwesend, Getränke und kleine Snacks. Nikolausumzug um 16.30 Uhr.

