Dictada occitana en Gascon École de Coussan Marmande, 27 janvier 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:45:00

fin : 2024-01-27

Dictada occitana en Gascon organisée par les ATP Marmandès. Proposée dans toute l’Occitanie par le centre Occitan del Pais Castrés, nous ferons à Marmande une dictée en gascon.

Amis(es) du Lot et Garonne, Gers, Gironde, Landes… venez soutenir notre langue et partager un moment de convivialité.

Il y aura plusieurs niveaux, nous ferons la correction ensemble. De nombreux lots (produits locaux) seront offerts.

Un goûter et diverses animations pour finir l’après-midi.

.

École de Coussan

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Val de Garonne