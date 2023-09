Observez les paysages… à Courbiac Ecole de Courbiac Villeneuve-sur-Lot, 30 septembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

De 17h au coucher du soleil (19h41!), affûter son regard… pour croquer le paysage avec l’artiste Laurent Bar.

Parcours : 3,5 Km.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Ecole de Courbiac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From 5pm to sunset (7:41pm!), sharpen your eye… and sketch the landscape with artist Laurent Bar.

Route: 3.5 Km

Desde las 17:00 hasta la puesta de sol (¡19:41!), agudice la vista… y dibuje el paisaje con el artista Laurent Bar.

Recorrido: 3,5 km

Von 17 Uhr bis zum Sonnenuntergang (19:41 Uhr!) können Sie Ihren Blick schärfen… und mit dem Künstler Laurent Bar die Landschaft skizzieren.

Strecke: 3,5 km

