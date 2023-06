spectacle des élèves école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray, 21 juillet 2023, Roncherolles-en-Bray.

spectacle des élèves Vendredi 21 juillet, 19h00 école de cirk, Roncherolles en Bray entrée libre, prévoir un plat pour le buffet participatif

Spectacle de fin de stage été

La scène sera partagée entre les 30 enfants et Flo et Fleur, nos artistes en résidence.

Un buffet participatif finira la soirée et clôturera la saison 2022/2023 de l’école de cirk.

école de cirk, Roncherolles en Bray 731 rue des croisettes, 76440 roncherolles en bray Roncherolles-en-Bray 76440 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

©corps accord