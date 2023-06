l’esthétique de l’ours école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray Roncherolles-en-Bray Catégories d’Évènement: Roncherolles-en-Bray

Seine-Maritime l’esthétique de l’ours école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray, 12 juillet 2023, Roncherolles-en-Bray. l’esthétique de l’ours Mercredi 12 juillet, 17h00 école de cirk, Roncherolles en Bray entrée libre A l’issu de la représentation, un bord de piste sera organisé pour échanger avec l’artiste école de cirk, Roncherolles en Bray 731 rue des croisettes, 76440 roncherolles en bray Roncherolles-en-Bray 76440 Seine-Maritime Normandie 06 41 13 29 10 http://cirque76.fr école de cirk parking aménagé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00 ©ramiro erburu Détails Catégories d’Évènement: Roncherolles-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu école de cirk, Roncherolles en Bray Adresse 731 rue des croisettes, 76440 roncherolles en bray Ville Roncherolles-en-Bray Departement Seine-Maritime Lieu Ville école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray

école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncherolles-en-bray/

l’esthétique de l’ours école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray 2023-07-12 was last modified: by l’esthétique de l’ours école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray école de cirk, Roncherolles en Bray Roncherolles-en-Bray 12 juillet 2023