Loire A la découverte de l’Aqueduc romain du Gier école de Chagnon Chagnon, 17 septembre 2023, Chagnon. A la découverte de l’Aqueduc romain du Gier Dimanche 17 septembre, 14h00 école de Chagnon Partez à la découverte des pentes pittoresques de Chagnon, à l’occasion d’une marche qui vous mènera à la fameuse « Cave du Curé ».

Chaussures de marche recommandées et lampe frontale (ou autre) pour la traversée de la Cave.

En complément, des panneaux d’exposition sur l’Aqueduc pourront être vus au Musée des Amis du Vieux Saint-Chamond, aux horaires d’ouverture.

Lieu de départ ; école de Chagnon

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

