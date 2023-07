L’Aqueduc Romain du Gier sur la boucle de la Durèze Ecole de Chagnon Chagnon, 17 septembre 2023, Chagnon.

L’Aqueduc Romain du Gier sur la boucle de la Durèze Dimanche 17 septembre, 14h00 Ecole de Chagnon Rendez-vous 14 heures, école de Chagnon, à côté du parking à l’entrée du village.

Chaussures de marche recommandées et lampe frontale ou autre pour la traversée de la “Cave du Curé“.

Marche découverte sur les pentes de Chagnon (Loire) en passant par l’église et sa pierre romaine dite Pierre de Chagnon, son pont romain du 14ème siècle, pour arriver à la fameuse “Cave du Curé“.

Chaussures de marche recommandées et lampe frontale ou autre pour la traversée de la “Cave du Curé“.

Avec le Groupe Archéologique Forez-Jarez et le Syndicat Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier.

Ecole de Chagnon Le Bourg, 42800 Chagnon Chagnon 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@LG