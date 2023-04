Un village un chemin 2023 – Randonnée à Caujac Ecole de Caujac Caujac Catégories d’Évènement: Caujac

Haute-Garonne

Un village un chemin 2023 – Randonnée à Caujac Ecole de Caujac, 8 mai 2023, Caujac. Un village un chemin 2023 – Randonnée à Caujac Lundi 8 mai, 08h30 Ecole de Caujac Boucle printanière entre ruisseau et forêt

Cette randonnée démarre de la salle des fêtes de Caujac et empruntera les bords du ruisseau, la Mouillonne. Elle rejoint le centre de la commune de Grazac pour ensuite parcourir la forêt et revenir sur Caujac. Cette boucle de 11,5 Km ne présente pas de difficulté. Elle est ouverte aussi aux enfants en mesure de marcher 2H30 d’affilée. Nous recommandons les chaussures de marche confortables et étanches car les 3/4 de la randonnée se font sur sentiers qui peuvent être boueux selon les conditions météorologiques. À l’issue de cette boucle vous aurez le loisir de visiter le centre de Caujac qui organise la foire aux fleurs, un vide grenier, des expositions artisanales et propose aussi des points de restauration rapide. Infos pratiques

RDV le 08 mai à 8h30 au parking de l’école de Caujac (route de Cintegabelle) 11,5 Km, 190 m dénivellé, tout public – 1,5 € par personne

Organisé par le Foyer Rural de Caujac dans le cadre de l’événement « Un village un chemin »

Retrouvez le guide 2023 ici : https://indd.adobe.com/view/publication/aeda5109-fbe0-4261-8bc5-fbb8f3ce1ab9/jpsm/publication-web-resources/pdf/1V1C_guide_2023.pdf Contact

Vincent Locatelli 06 09 04 33 21

vincent.locatelli@usocome.com

Ecole de Caujac Route de Cintegabelle 31190 Caujac

