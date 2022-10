Les vacances de la toussaint en breton à Guingamp ! Ecole de Castelpic Pabu Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pabu

Les vacances de la toussaint en breton à Guingamp ! Ecole de Castelpic, 31 octobre 2022, Pabu. Les vacances de la toussaint en breton à Guingamp ! 31 octobre – 4 novembre Ecole de Castelpic Une semaine en langue bretonne au centre de loisirs Ecole de Castelpic 11 rue des chataigniers Guingamp Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne Bonjour, Pour rappel, le Kreizenn dudi est ouvert la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre (sauf le 1er novembre qui est férié). Ensuite, nous ouvrirons : – la première semaine des vacances de Noël, du lundi 19 au vendredi 23 décembre – la première semaine des vacances d’hiver, du lundi 13 au vendredi 17 février – la première semaine des vacances de printemps, du lundi 17 au vendredi 21 avril Vous pouvez inscrire vos enfants en m’envoyant un e-mail. On vous attend ! A galon,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T08:30:00+01:00

2022-11-04T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pabu Autres Lieu Ecole de Castelpic Adresse 11 rue des chataigniers Guingamp Ville Pabu Age minimum 3 Age maximum 11 lieuville Ecole de Castelpic Pabu Departement Côtes-d'Armor

