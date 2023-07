Animation lecture Ecole de bois joli Gros-Morne Catégorie d’Évènement: Gros-Morne Animation lecture Ecole de bois joli Gros-Morne, 18 juillet 2023, Gros-Morne. Animation lecture Mardi 18 juillet, 10h00 Ecole de bois joli Entée libre Animation lecture par l’auteure et l’illustratrice autour du conte bilingue français créole, Madou Sirop et Bons Epices. Ecole de bois joli gros morne Gros-Morne 97213 Martinique +596 696 28 48 91 Ecole de Bois Joli 97213 Gros-Morne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T16:00:00+02:00 – 2023-07-18T16:30:00+02:00

2023-07-18T16:00:00+02:00 – 2023-07-18T16:30:00+02:00

